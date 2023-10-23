نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأداء أحمد جمال سعيد: 'بيطور من نفسه' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عدد كبير من الجمهور بأداء الفنان أحمد جمال سعيد، والذي تصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتهاء عرض حكاية ماتيجي نشوف.

اشادات الجمهور بأداء أحمد جمال سعيد

وكانت التعليقات كالآتي: "احمد جمال سعيد عامل دور مختلف في حكاية ماتيجي نشوف واكيد هنشوف تطور في الشخصيه لإنه دايما مختلف وحاسه إنه هيصدمنا كلنا وهيبهرنا كالعادة

الموهوب الشاطر أحمد جمال سعيد اللي بيميزه إنه حقيقي بيشتغل في صمت وشغله بيتكلم عن جمال موهبته رغم إنه حفيد فريد شوقي ده مخلهوش يستغل القرابة إنه يوصل ويبقي فنان لا اشتغل علي نفسه ودايما بيطور من نفسه وادائه دايما بيكون من احسن للأحسن مبدع ومتميز وتحب تشوفه في اي عمل بيتقن الدور وبيطلع احلي ما عنده"، وكتب اخر: "احمد جمال سعيد فنان شاب شاطر ومبدع ويستحق الاشادة لجمال ادائه وتميزه واختلافه وتنوعه في اختيار ادواره".

هي أحداث حكاية "ما تيجي نشوف"؟

وفي سياق متصل يذكر أن الحكاية الثانية من المسلسل كانت تحمل اسم "ما تيجي نشوف" وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها.

وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

أبطال حكاية ماتيجي نشوف

وحكاية ماتيجي نشوف هي ثاني حكايات مسلسل 55 مشكلة حب للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين،

أحمد جمال سعيد، طارق صبري، ملك قورة، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.

تفاصيل مسلسل 55 مشكلة حب

مسلسل 55 مشكلة حب مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.