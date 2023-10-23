نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل عيشها بفرحة الحلقة 1.. هبة مجدي تكشف ياسر فرج وتترك عملها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل عيشها بفرحة، بتحدث حسن أبو الرووس "هشام" عن تأخير موظفة في الشركة وانتظاره له ووجود مدير الشركة، وتظهر هبة مجدي وهي تذهب إلى الشركة وتدخل عليهم وتعتذر لهم عن التأخير بسبب زحمة الطريق،

يسر تخبر كريم بعدم ارتياحها معه

وتتحدث معه عن العمل ويطلب منه ياسر فرج أن يتحدث عن البراند الخاص به ويشرح لهم طبيعته وتطرح عليه هبة مجدي أفكار ويندهش ياسر فرج وسالي حماد لطريقته معها، ويذهب ياسر فرج "كريم" وهبة مجدي إلى كافيه ويتحدث معها عن طريقة هشام معها وتكتشف إنه يغار عليها وتخبره بأن ارتباطها به يجب أن يكون في العلن، وتذهب إليها سالي حماد وتتحدث معها عن كريم وعن هشام، ويقلب هشام في صورها ويعجب بها ويرسل إليها على الهاتف ليشكرها على مافعلته، ويذهب إليه نور قطامش ويسأله عن يسرا "هبة مجدي" ويخبره بأنه أصبح بينهما عمل.

وذهب الساعي إلى يسرا ليبلغها بقدوم باقة زهور لها إلى مكتبها في العمل وتكتشف إنها من هشام وتتصل به يسر وتنفعل عليه وتخبره بإن مابينهما هو مجرد عمل وصداقة ليس أكثر وتتصل والدة يسر بها وتتطلب منها أن تسحب لها أموال، وتخرج يسر وتسمع كريم وسالي حماد "مايا" وهما يتحدثان لتكتشف إنهما على علاقة، ويقابل كريم سالي حماد في المطعم ويتحدثان وتتطلب منه ترك يسر وتتصل يسر به وبها، وتعود يسر إلى المنزل ويمازحها والديها وتتركهما وتدخل غرفتها ثم يرن هاتفها ويكون هشام يطلب مقابلتها وترفض يسر ثم تتصل بكريم لتسأله عن مكانه ليخبرها بإنه في المنزل بسبب مرض والده وتخبره بإنها ظنته مع مايا ويستغرب سؤالها.

يسر تكتشف خيانة كريم لها

وتدخل مايا إلى يسر في مكتبها وتتحدث إليها وتخبرها بإنها سمعت حديثها مع كريم وإنها تعلم بخروجهما وتطردها يسر من المكتب، ثم تذهب يسر لمكتب كريم وتنفعل عليه وتخبره بما فعله وتترك عملها، ويجلس محمد مرزيبان والد يسر معها ويخبرها عن هشام وتستغرب مافعله ويتركها والدها وتجلس يسر مع صديقتها نور إيهاب وتقنعها بأن تعطي فرصة لهشام وإن اتخذت القرار الصحيح بتركها له.

خطوبة يسر لهشام

وتذهب يسر لمقابلة هشام ويتحدث معها ويخبره بإعجابه بها ويتحدث معها عن عمله ثم يحتفلان بخطبتهما، ويذهب إليه صديقه ويخبره بكلام سمعه عن يسر وعلاقتها بكريم ويذهب هشام ليسر المنزل ويخبرها بما سمعه وينفعل عليها وتخبره بإنهما في حاجة لاعادة حساباتهما في علاقتهما وتخبر شقيقتها بما حدث من خلافها مع هشام وتذهب يسر إلى هشام في عمله وتعتذر له عن إنها لم تحكي له ويأخذها ليريها موقع العمل ويقفان لالتقاط صورة فتسقط يسر على رأسها