نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابة الحدود المصرية بشظايا قذيفة إسرائيلية.. لطيفة تهاجم أفيخاي أدرعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة التونيسية لطيفة عن غضبها بعد نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقامت لطيفة بالهجوم على المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات تويتر «X»: “هو انتو عمي ولا بتستعمو؟؟، كل حاجة بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين اللى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطأ ؟”.

لطيفة تهاجم أفيخاي أدرعي: ربنا يمحيكم إلى أبد الآبدين

وتابعت لطيفة: “واليوم موقع مصريا بالخطأ؟، انتو عمي البصيرة والوجود، ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين.. قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم”.

هكذا دعمت لطيفة القضية الفلسطينية

وكانت قد ساندت المطربة التونسية لطيفة الشعب الفلسطيني، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”، بعد تعرض قطاع غزة لدمار شامل نتيجة القصف والهجوم الذي شنه عليها الكيان الصهيوني، والذي أدى إلي استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن بالإضافة إلى الأطقم الطبية.

وعبرت لطيفة عن حزنها الشديد ومساندتها للشعب الفلسطيني قائلة: “قلبي معاكم يا أهلنا في غزة وكل فلسطين ربي معاكم ويحميكم وينصركم الأقصى غزة”.



