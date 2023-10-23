انت الان تتابع خبر برغم كبر سنه... القيصر كاظم الساهر يصعق جمهوره ويتزوج بقاصرة لم تبلغ الخامسة عشر من العمر

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الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، لأول مرة، عن سر مخاطبته رئيس وزراء عراقي سابق بسبب فتاة قاصر.

وقال كاظم الساهر خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "دي دبليو عربية"، إنه تأثر بطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، حيث أرادت عائلتها تزويجها لرجل في الستينيات من العمر رغمًا عنها.

وكشف كاظم الساهر أنه خاطب رئيس وزراء سابق للعراق بشكل مباشر لينقذ الفتاة القاصر.

وأضاف: "بعد أن رأيت فيديو لفتاة تبلغ من العمر 14 سنة ووالدها يرغب في تزويجها بالعافية، قررت مخاطبة رئيس الوزراء العراقي والتدخل في الموضوع، وقد شكرني الرئيس على ذلك".