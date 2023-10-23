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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أفيخاي يهدد أغنام "سيناء تصبح إسرائيلية" والأخيرة ترد: "ستروا إسرائيل تراب تحد أقدامنا"

عاجل - أفيخاي يهدد أغنام "سيناء تصبح إسرائيلية" والأخيرة ترد: "ستروا إسرائيل تراب تحد أقدامنا"، أعلنت الفنانة والمطربة المصرية أنغام عن تليقها رسائل تهديد، بعدما تلقينها أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي درس قوي.

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وجاء ذلك على أثر ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أسفر عن إبادة جماعية لشعب فلسطين وأهل غزة، منذ بداية القصف بين فلسطين وإسرائيل من أكثر من أسبوعين.

عاجل - أفيخاي يهدد أغنام "سيناء تصبح إسرائيلية" والأخيرة ترد: "ستروا إسرائيل تراب تحد أقدامنا"

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي هذا الإطار ترصد تهديد أفيخاي أدرعي ورد الفنانة أنغام على تهديدها، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - أفيخاي يهدد أغنام "سيناء تصبح إسرائيلية" والأخيرة ترد: “ستروا إسرائيل تراب تحد أقدامنا”

أنغام ترد على تهديدها من إسرائيل

ونشرت المطربة المصرية أنغام عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "إكس" تويتر سابقًا الرسالة التي تلقتها وعقلت قائلة: "تلقت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة،تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، يتم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".

وتابعت: "نعلم جيدًا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا ستودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل".

وأضافت: "لست بصدد الدفاع عن مصر، إلا أن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرًا على جبينكم الذي نكسناه".

عاجل- أنغام تعلن عن تلقيها رسالة تهديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعلق: "رمال سيناء تشهد على هزيمتكم" أنغام عن تلقيها تهديد عبر الهاتف: "لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء" أبرز المعلومات عن أفيخاي أدرعي..بعدما لقنته أنغام درسًا قاسيًا

وأردفت: "مصر التي ستظل ستظل للأبد كابوس لن تستيقظون منه، ستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دومًا بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

واكملت أنغام: "وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبه رمل فيها على هزيمتكم النكراء، التي سنحتفل بها من الآن صاعدًا كل ساعة كل عام".

وأختتمت: "شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين، بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".

عاجل - أفيخاي يهدد أغنام "سيناء تصبح إسرائيلية" والأخيرة ترد: “ستروا إسرائيل تراب تحد أقدامنا”

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم أنغام

وكان هاجم أفيخاي أدرعي الفنان أنغام بشكل كبير عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشرت المطربة المصرية وكتبت' "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"، حتى رد عليها الأول بعدة تدوينات، لا يزال الثاني يرد كلاهما على الآخر، حتى ردت عليه أنغام بتلقينه درسًا قاسيًا.

أبرز المعلومات عن أفيخاي أدرعي..بعدما لقنته أنغام درسًا قاسيًا بعد ردها على أفيخاي أدرعي.. أنغام تتصدر تريند منصة اكس بعد ردها على أفيخاي أدرعي.. أنغام حديث السوشيال ميديا

أحداث فلسطين وإسرائيل اليوم

ويستمر هجوم جيش الاحتلال الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة بشكل كبير، منذ بداية المقاومة الفلسطينية وحركة حماس وكتائب القسام وغيرهم بالحرب يوم السبت 7 أكتوبر الماضي.

حيث سقط عدد ضحايا كبير من المواطنين الفلسطينيين، الذين يزيد عددهم عن 4170 شهيد أبرزهم الأطفال والنساء، وتخطى عدد الـ 13 ألف مصاب وجريح في المستشفيات، خاصة بعد قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة.