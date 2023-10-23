فرقة الفالوجا الفلسطينية.. تختتم حفل افتتاح الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بشعار «الفن مقاومة»

القاهرة - محمد ابراهيم - تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وما يعيشه، من أحداث أليمة في الأيام الأخيرة الماضية، قدمت فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية، عرضا راقصا على العديد من الأغاني الحماسية والتراثية من الفن الفلسطيني المميز، في مشهد قاس يعبر عن أحداث قصف مستشفى المعمداني، بغزة، وذلك في نهاية حفل افتتاح الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، الذي أقيم أمس على مسرح الجامعة البريطانية.

ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ويقول الفنان رفيق الطويل: مدير فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية، وأحد مؤسسيها: تأسست الفرقة عام 1984 بالقاهرة، وهي تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقاهرة، وكان الهلال يضم معهد عالي للتمريض وبدأ تكوين الفرقة من نواة طلبة، هذا المعهد واستمرت الفرقة إلى الآن، تقدم عروضها في المهرجانات الدوليه وترفع شعار «الفن مقاومة»:عبر سنوات الفرقه قامت الفرقة بتدريب عدد كبير من فلسطيني الشتات نحو ما يتعدي 7 آلاف شخص، وهذا مكسبنا الحقيقي، وهو نقل الثراث الفلسطيني، لهذا العدد ونحن مستمرين في نشر تراثنا للعالم، وأن تصل رسالتنا بكل إصرار ومقاومة.

فرقة الفالوجا للفنون الشعبية

وأوضح«رفيق»: شاركت فرقة الفالوجا، عبر سنوات طويلة، في الكثير من المهرجانات الدولية، وحظيت فرقتنا بأنها تكونت واستمرت على أرض مصر لأن التواجد الثقافي في مصر كان له تأثير كبير، ومنحنا نافذة قوية جدا لتوصيل رسالتنا للعالم، عبر بوابة مصر التي احتضنت الفرقه وساهم الزخم الثقافي في مصر في تطور الفرقة الفني وأكثر من ذلك أنها امتزجت مع الفنون المصرية، كافة.

فرقة الفالوجا للفنون الشعبي

فرقة الفالوجا للفنون الشعبية

فرقة الفالوجا للفنون الشعبية

فرقة الفالوجا للفنون الشعبية

فرقة الفالوجا للفنون الشعبية

فرقة الفالوجا للفنون الشعبية

وأضاف: وسيظل هدفنا دائما الحفاظ على التراث الفلسطيني من الاندثار السرقة من قبل الاحتلال، غرس ووتعليم أكبر عدد من الشباب الفلسطيني في الشتات تراث وطنه.

وفي النهاية قال رفيق الطويل: كل الشكر لمصر وشعبها، لاحتضان فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية، ودامت مصر وشعبها العظيم سند لفلسطين، وشعبها.



وانطلقت فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته الخامسة بحفل الافتتاح، بحضور، عمرو قابيل رئيس الملتقى، وأعضاء اللجنة العليا، ونخبة من الفنانين والمسرحيين من مصر والوطن والعربي، والعالم، والصحفيين والإعلاميين، والوفود المشاركة بالملتقى.

وفي بداية الحفل دعت الفنانة نشوى إسماعيل، مقدمة الحفل، الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، في الأحداث الأخيرة.



وأقيم حفل الافتتاح، بحضور الفنانة القديرة سهير المرشدي، سامي مغاوري، طارق الدسوقي، والممثل والكاتب أحمد أبورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، (الإمارات)، والبروفيسور بيتر بارلو (إنجلترا)، والسيناريست وليد يوسف، والباحث محمد رشاد رشود من الإمارات، الناقدة د. داليا همام، الناقد د. محمد سمير الخطيب، الناقدة د. سامية حبيب، والناقد الفني هيثم الهواري، مدير التحرير بمجلة الكواكب، الكاتب الصحفي والناقد باسم صادق، رئيس قسم المسرح الناقد والكاتب مجدي محفوظ، مهندسة الديكور د. عايدة علام، والكاتب الناقد وائل سعيد.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، تحمل اسم دورته الخامسة اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتقام تحت شعار «الحياة لنا»، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور. أمل صديق عفيفي، والأستاذ الدكتور. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.