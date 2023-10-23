نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لنا لقاء قريب".. أنغام تكشف عن تعرضها للتهديد من إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المطربة أنغام، عن تعرضها للتهديد بعدما قامت بمهاجمة أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ووجهت له كلمات نارية توبخه بها.

منشور أنغام

وكتبت أنغام عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، وهو ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة.

وأضافت: “نعلم جيدًا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إذا تذكركم التاريخ في الأصل، لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرًا على جبينكم الذي نكسناه”.

وتابعت: “مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستلقة شاهدة على خستكم، تذكركم دومًا بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستظل أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدًا كل ساعة لا كل عام”.

واختتمت أنغام: “شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض بالقانون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة.. ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامكم”.

منشور أنغام

محتوى رسالة التهديد

رسالة تهديد أنغام: "الفنانة الغير فاضلة أنغام

تدين وبشدة دولة وقيادة اسرائيل الفعل المشين الذي قمت به انت ومعك من الفنانين ومثل هذه التجمعات والهتافات الرخيصة لن تؤثر بعزم وقوة ارادة القيادة الاسرائيلية

مثل ماتمت ابادة جماعية للفلسطينية قادرين على ابادتكم عن بكرة ابيكم وضم اراضيكم لاراضينا وسيناء ستصبح ارض اسرائيلية شئت ام ابيت ابيت سوا الان ام لاحقا

الوقت كفيل لتعلموا من هي اسرائيل وماذا تستطيع ان تفعل شعوب ذليلة اسرائيل من عشرات السنين ترى دمكم رخيص وقتلت منكم الالاف ولا تستطيعون فعل شيء فقط اجتماعات وهتافات رخيصة مثلك ومثل الحثالة اللي معك.. اسرائيل تاج على رؤسكم"..

رسالة تهديد أنغام



هجوم أنغام على أفيخاي أدرعي

وكانت أنغام هاجمت أفيخاي أدرعي بعد انتقاده لها لدعائها عليه، منذ يومين، إذ كتب رسالة موجهة لها: انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين.