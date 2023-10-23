أميرة بدر لـ محمد رمضان: "مش مطلوب منك تقول رأي سياسي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية أميرة بدر، على توجيه رسالة للفنان محمد رمضان، بعدما نشر مقطع فيديو له مثير للجدل، وذلك خلال تقديمها برنامجها "ملفات" عبر قناة هي.

وقالت أميرة بدر: "محمد رمضان نجم كبير جدا، والناس بتحبه وتحب أعماله جدا، لكن مش مطلوب منه يقول رأي سياسي، ولو قال مش شرط يكون رأيه صح، كل واحد حسب خبرته وخلفيته".

وتابعت حديثها: "محمد عمل فيديو زعق فيه وقال فين الجيوش العربية، وناس كثيرة احترمت كلامه، لكن لو ربنا مدينا شهرة كبيرة لازم نحسب كل كلمة بنقولها، لأن دخولنا الحرب مش سهل، وفي حسابات كثيرة سياسية واقتصادية وإقليمية".

واستكملت: "للناس اللي قالت محمد رمضان لازم يتحاكم، مش أي حد يقول رأيه نحاكمه، لازم نتقبل الآراء ويكون عندنا حرية طرح الآراء، وفي الآخر إحنا دولة عندها حكومة وقيادة لهذه القرارات، محدش مستني فيديو من محمد رمضان أو غيره علشان ياخد قرار".

ويذكر أن شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية قائلا من خلاله: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يصبر أهالي الشهداء، ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسائل اللي بتجيلي وعايزني أنزل حاجة، وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة ودبابات وبنشتري طيارات، وبنسيبها لحد ما تصدي ونشتري غيرها، هنستخدمها إمتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟”

وتابع حديثها: "وصوتنا يوصل لمين برا؟ احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ قمة الجبن وقمة عدم الرجولة لما نقول ان احنا عايزين نكتب بالإنجليش عشان برا يعرفوا إن احنا بنتضرب".

وأختتم حديثه منفعلا: "وانت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب، إنجليش إيه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل".