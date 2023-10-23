نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصة الكاملة لواقعة تهديد أفيخاي أدرعي لـ أنغام.. ورد ناري من النجمة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد خلاف شاهدناه طوال الأيام الماضية عبر موقع التغريدات الشهير "X" تويتر سابقًا بين الفنانة أنغام ومتحدث جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي، وتصدر اسم الفنانة أنغام محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي بعد تلك الواقعة بينهم.

وأعلنت الفنانة أنغام، منذ ساعات قليلة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بتلقيها رسالة تهديد من أفيخاي عبر برنامج "واتس اب" الخاص بها، ونشرت أنغام نص الرسالة عبر "إنستجرام".

أنغام ترد على رسالة التهديد التي تلقتها

وردت الفنانة أنغام على تلك الرسالة قائلة: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل منى إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".

وتابعت أنغام: "نعلم جيدًا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل".

رد انغام

واستكملت أنغام: "لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا زال غائرًا على جبينكم الذى نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دومًا بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

وأضافت أنغام: "وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن صاعدًا كل ساعة لا كل عام".

واختتمت حديثها: "شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين، بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".

رسالة التهديد التي تلقتها أنغام

وفي سياق متصل يذكر أنه كان أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجم الفنانة أنغام من خلال حسابه على موقع تويتر، بعدما كتبت بوست قالت فيه: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"، وذلك عقب تدويناته التى أشار فيها إلى ضرب غزة وسكانها من قبل جيش الاحتلال.

كيف هاجم أفيخاي أدرعي أنغام ؟

ليقوم هو بالرد عليها من خلال نشره تويته، حيث نشر قائلًا: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".

وأضاف: "أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط #دواعش_حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

أنغام تعلم أفيخاي أدرعي درسًا تاريخيًا

وبعد نشره تلك التويته قامت الفنانة أنغام بالرد عليه وقامت بتلقينه درسًا تاريخيًا عن هزيمة جيشه الصهيوني في كرب 1973 واستعادة مصر سيناء، قائلة: "انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لأنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، انا اسمي #أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟ يعني #مصر. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا #صهيوني. والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟".

أنغام تذكر أفيخاي أدرعي بإنتصار مصر في حرب أكتوبر 1973

وتابعت أنغام قائلة:"بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع #سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش #النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء. والدين بريء من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)".

وأضافت أنغام قائلة: "شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض #فلسطين يا اسمك ايه انت!!، و#فلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم، قال عز وجل (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)".