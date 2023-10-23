نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم العوضي وزينة.. نجوم تطوعوا في الهلال الأحمر لمساعدة الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عدد كبير من نجوم الفن، بالتطوع مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، للعمل والمساعدة في تعبئة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، لدعم الشعب الفلسطيني، بعد إن قام جيش الإحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق في غزة وقتل عدد كبير من الأطفال والنساء من الفلسطينيين.

أحمد العوضي

حرص الفنان أحمد العوضي على المشاركة في جمعية الهلال الأحمر المصري، لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، ونشر العوضي مقطع فيديو يناشد فيه جمهوره بالتبرع لأهالي غزة.

وعلق على الفيديو قائلا: كلنا مع غزة.. فيديو لكل اخواتي الجدعان.



زينة

شاركت الفنانة زينة مجموعة من الصور لها برفقة أولادها التؤام عز وزين، وذلك خلال مشاركتها برفقتهم في جمعية الهلال الأحمر.

وعلقت على الصور قائلة: أحلى حاجة حصلت في زيارة النهاردة لي جمعية الهلال الأحمر مش بس إن عز وزين كانوا معايا بس.. أحلى حاجة اننا أول ما وصلنا دخلت المعونات المصرية لاخواتنا في فلسطين لقطاع غزة الف حمد وشكر لله.

وتابعت زينة: تجربة لن ننساها أنا وولادي اللي يقدر يروح وياخد ولاده ويتبرع.. لازم نعلم ولادنا اللي اتعلمناه من اهلنا.

واختتمت: “شكرا جمعية الهلال الأحمر المصري على مجهودهم شكرا لكل الشباب والشابات المتطوعين تحيا مصر”.



هنا الزاهد

شاركت النجمة هنا الزاهد فيديو لها اثناء تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وعلقت هنا الزاهد على الفيديو قائلة: بأيدينا نصنع الفرق، عشان نمد يد المساعدة لأهلنا في فلسطين، هما في حاجة لدعمنا ومساعدتنا من أي وقت فات، الأكل والمساعدات الطبية لازم تكون جاهزة للعبور في أي لحظة لـ أخواتنا في فلسطين.



أسما شريف منير

ونشرت الفنانة أسما شريف منير فيديو لها برفقة إبنتها وهي تقوم بتعبئة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وعلقت على الفيديو قائلة: نطلب فتح الممرات الامانه تفعيل القانون الدولي الانساني وعدم المساس بالمنشآت الصحية.

تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني جمهوره مجموعة من الصور اثناء تطوعه في جمعية الهلال الأحمر ووجه من خلالها سالة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وكتب تامر حسني رسالة قال فيها: تبرعوا للهلال الاحمر المصري لمساندة إخواتنا وأطفالنا وأهالينا.. المرة دي أكتر من أي مرة ارجوكم ارجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم ولو بسيط ياريت ميتأخرش.

ياسمين صبري



شاركت الفنانة ياسمين صبري فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام اثناء تواجدها داخل مؤسسة الهلال الاحمر المصري.

علقت عليه قائلة: شكرًا جزيلا لجمعية الهلال الأحمر على فرصة المشاركة والتطوع.. ‎اتبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية.