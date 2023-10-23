نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم أنغام ولطيفة.. نجوم هاجموا أفيخاي أدرعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عدد من نجوم الفن في الوطن العربي بمهاجمة، أفيخاي أدرعي المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قِبل جيش الإحتلال، وقيامه بقصف برج مراقبة على الحدود المصرية، وذلك عن طريق صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



أنغام

وكانت أنغام قد هاجمت أفيخاي أدرعي وحدث بينهم عراك، وكتبت أنغام في تغريدة تهاجمه بها على حسابها الرسمي على تطبيق إكس قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"، لينتقد أفيخاى طريقتها ويهاجمها فى تغريدة بحسابه على "إكس"

وقام بعدها أفيخاي بالرد على تغريدة أنغام قائلًا: حضرة الفنانة أنغام.. والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية.

وتابع افيخاي: أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية.



وردت أنغام عليه قائلة: "أنت يا اسمك إيه!! دون رقى ولا أدب لإنك ما الأدب فى الكلام، ولا التعامل أنا اسمى أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعنى إيه مصرية؟ يعنى مصر.



وأكملت: الرقى والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللى زيك يا صهيونى، والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصرى انتصر عليكم فى حرب 73 ورجع سيناء منكم اللى كنتم محتلينها يا مغتصبين..الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازى قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء والدين برىء من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل.

وتابعت: شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك إيه أنت وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال.. والحيوانات بريئة من وحشيتكم.. قال عز وجل: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

لطيفة

هاجمت الفنانة لطيفة أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، وذلك بعد نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية حيث قامت بالرد عليه من خلال حسابها الرسمي على تطبيق إكس.

وكتب أفيخاي أدعي عبر حسابه: أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم.



الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله.

جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث

وردت عليه لطيفة قائلة: هو انتو عمى ولا بتستعمووو؟؟، كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الاونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين إلى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطأ ؟.

وأكملت لطيفة: واليوم موقعا مصريا بالخطأ ؟؟، انتو عمي البصيره والوجود، ووجودكم فى فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين.

واختتمت لطيفة حديثها قائلة: قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزه، طغاة العالم.



أحمد العوضي

قام الفنان أحمد العوضي، بالرد على منشور لأفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجمه فيه بعد قول الأخير ان قادة المقاومة الفلسطينية قامو بالهروب وتركوا المدنيين يتعرضون للقصف.



وكتب أفيخاي في منشور عبر فيسبوك: قادة حماس البسمة على وجوههم مرتسمة.. سكان غزة والبؤس والحزن وسواد الحياة على محياهم منحفرة، يعتقدون أنهم هربوا إلى مكان آمن فيه يتنعمون بملاذ الحياة لكنهم نسيوا أن دعاء الفقراء الغزاووين على جرمهم يستجاب، ويد جيش الدفاع طويلة لن يردعها أي شيء من الوصول إليهم.



ورد عليه الفنان أحمد العوضي قائلًا: أنت تزعم أنك تحارب الإرهاب وأنت الإرهاب بمعناه الحرفي أنت، لا الأرض اللي عايش فيها أرضك ومغتصبها.. وحتى السلاح اللي بتضرب بيه مش بتاعك والكل بيدعمك.. ممشينها سحت وسنكحة.. وبتقتل أطفال عزل وبتستخدم أعتى الأسلحة في وجه ناس لا تملك طوبة في إيديها يعني عامل بطل على ناس غلابة.