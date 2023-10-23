نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف مدكور ينتقد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية: "مين هيعوض الناس اللي شغالة في الشركات دي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإعلامي شريف مدكور، علي انتقاد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمطاعم التى تقف بجانب إسرائيل ضد القضية الفلسطينية، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب شريف مدكور عبر صفحته الشخصية: "أحب بس افهم الشباب اللي عليه أقساط ومصاريف دراسة وخصوصًا اللي بيشتغلوا دليفري توصيل طلبات وبيشتغلوا في الشركات اللي الناس مقطعها مين حيدفع تعويض للشباب دول أو مين حيشغلهم، يا ريت بس أفهم شكرا، طب وبالنسبة للأدوية وخصوصًا الكيماوي نقطعه كمان!!!! مهو من نفس البلاد على فكرة".

يذكر ان خرجت حملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وجميع العلامات التجارية والبضائع التي تدعم إسرائيل واليهود، ومنها سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة، دعمًا لفلسطين.

وفي نفس السياق حرص الإعلامي شريف مدكور علي دعم النجم لاعب ليفر بول والمنتخب المصري محمد صلاح بسبب موقفة تجاه القضية الفلسطينية، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشر شريف مدكور صورة لمحمد صلاح وعلق عليها قائلا: "ده راجل ملوش دعوة غير بشغله وأنا بحبه وبحترمه جدًا المصري العالمي".

جرائم الاحتلال الصهيوني

يواصل جيش الاحتلال الصهيوني هجماته على قطاع غزة بتكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي، حيث ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي أطنان هائلة من القنابل والصواريخ على غزة للأسبوع الثاني على التوالي، وسجلت محرقة وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، واستمر في قصف وتدمير منازل وأحياء سكنية كاملة على رؤوس ساكنيها، مقترفة المزيد من المجازر.

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والذي بلغ 4385 شهيدًا منهم 1756 طفلًا و967 سيدة بالإضافة لـ 13561 جريحًا منذ بداية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، و70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين.

ونشرت الصحة الفلسطينية بيان لها أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية أدت إلى استشهاد 51 كادرًا صحيًا وإصابة 87 آخرين بجراح مختلفة، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل في قطاع غزة راح ضحيتها 3353 شهيدًا من افرادها منذ بدء العدوان ولا زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض، مشيرة إلى خروج 7 مستشفيات و25 مركزًا صحيًا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

ولفتت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية أدت إلى استشهاد 51 كادرا صحيا وإصابة 87 اخرين بجراح مختلفة، وتابعت الصحة ان إدخال عدد محدود من الشاحنات يشكل 3% فقط مما كان يدخل يوميا إلى قطاع غزة من الاحتياجات الصحية والإنسانية قبل العدوان، مضيفة: عدد الشاحنات الذي دخل اليوم لا يتناسب مع ما كان يدخل يوميا إلى قطاع غزة المحاصر والذي كان يتجاوز الـ 600 شاحنة يوميًا.