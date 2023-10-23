لهذا السبب.. نادين نسيب نجيم تعتذر لجمهورها!

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتذرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لمتابعيها بسبب نشرها فيديوهات لجولاتها خارج البلاد، حيث شاركت جمهورها بمنشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيه: "بعتذر على هذا البوست اللي كان لازم ينزل من 10 أيام بس بسبب الظروف طبعًا ما كان له مطرح أبدًا.. بعيدًا عن القضية اللي كلنا مؤمنين ومتعاطفين ومتمسكين فيها ونعمل جهدنا حتى ندعم الأبرياء المدنيين بفلسطين من خلال صفحاتنا".

نادين نجيم:نحن ملزمين نكفي شغلنا والتزامتنا

وأضافت: "بس مجبورة انزل لسببين لأنه يعملوا علي حملات فولو وانفولو حسابات وهمية وريبورت كتير.. وطبعًا نحن ملزمين نكفي شغلنا والتزامتنا، ولكن ما رح نوقف دعمنا من خلال صفحاتنا ونستمر بالدعم وبالمقابل شغلنا مسؤولية علينا والشركات الملتزمين معايا".

وتابعت نادين نسيب نجسم::بحبكم من كل قلبي والله ينصركم ويقويكم يا رب.. ويرحم كل الشهداء".

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آخر أعمال الفنانة نادين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نادين مسلسل وأخيرًا، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر المسلسل الترند فور عرضه على الشاشة.

قصة مسلسل وأخيرًا لنادين نسيب نجيم

تدور قصة مسلسل وأخيرًا حول خيال امرأة قوية التي تعيش في أجواء شديدة الفقر ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية وتعيش ماضي مليء بالقصص المؤلمة والتي تقع في حب

ياقوت السجين السابق الذي يعيش حياة غير مُستقرة، ويتورط مع بعض العصابات في عمليات اختطاف وقتل واتجار بالبشر، وعلى مدار الحلقات يحاولات الدفاع عن هذا الحب واستمراره. تنقل المشاهد إلى واقع حقيقي خاصة في بلاد الشام.

وأخيرًا دراما من 15 حلقة فقط

وأخيرًا مسلسل يتكون من 15 حلقة فقط، ويتضمن أحداث متلاحقة ومكثفة تعمل على تشغيل العقل، وتحريك الوجدان.