نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قصف موقع مصري حدودي.. لطيفة لـ أفيخاي أدرعي: "أنتوا عمي البصيره كل حاجة بالخطأ!؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة لطيفة، الرد علي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وذلك بعد نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصريا عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

لطيفة لـ الإحتلال الصهيوني: هو انتو عمي ولا بتستعموا

وكتبت لطيفة: "هو انتو عمي ولا بتستعموا؟.. كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟.. النازحين إلى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم في الطريق بالخطأ".

وتابعت لطيفة حديثها قائلة: "واليوم موقعا مصريا بالخطأ ؟.. أنتوا عمي البصيره والوجود ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، ما فيش غير ربنا سبحانه اللي بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين.. قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم".

أفيخاي أدرعي

وفي نفس السياق، وجه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إعتذار رسمي في بيان له بعد قصف إحدي دبابه إسرائيلية موقعا مصريا بالخطأ، عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس".

وقال أفيخاي أدرعي: "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم.. الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله.. ‏جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث". "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم.. الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله.. ‏جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث".