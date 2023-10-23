 سوزان نجم الدين: "بيتي انهدم بسبب السحر.. وهدف أعدائي طلاقي وفقدان النعم"

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة سوزان ضيفة على برنامح "زمن" التي تقدمة الإعلامية راغدة شلهوب، عبر شاشة LBCI اللبنانية.

وكشفت سوزان نجم الدين عن أنها عانت من حسد شخصيات عديدة منهم زميلات في مجال التمثيل، قائلة: "بيتي انهدم من السحر، وبعد ما كنت مستندة على جبل صرت مستندة على نار جهنم، نتيجة سحر وحسد ودعاء بالأذى".

وتابعت حديثها: "عرفت بعدها بطريقة ما لما تقربت من صديقة في الوسط الفني، واكتشفت مقدار الدعاء علي بالموت، والله يهدها جوزها بيحبها وعندها أولاد، وغنية وعايشة في قصر".

سوزان: بعض المشايخ حضروا للبيت وفكوا السحر

واستكملت سوزان حديثها قائلة: "بعض المشايخ حضروا للبيت وفكوا السحر، وعرفت بالأسماء المسؤول عنه وهدفه إني أنحرم من الشغل وكل النعم وأواجه الطلاق".

سوزان تدعم القضية الفلسطينية

تصدرت النجمة العربية سوزان نجم الدين مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد مشاركتها في وقفة احتجاجية أمام الكونجرس الأمريكي من اجل وقف الحرب على غزة حيث شاركت بمظاهرة اعتصاميه جمعتها مع مئات اليهود الامريكيين الذين اعتصموا لساعات عديدة مطالبين بوقف الحرب القاسية

ومن الولايات المتحدة الأمريكية، نشرت النجمة سوزان نجم الدين فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبت الجميع دون استثناء باستخدام أصواتهم المؤثرة تجاه القضية الفلسطينية.

و وجهت سوزان نجم الدين رسالة شديدة اللهجة إلى كل الجمهور والمتابعين ليسجلو مواقفهم ويستخدموا أصواتهم من أي مكان من خلال كل الوسائل للتعبير عن آرائهم المؤيدة للقضية الفلسطينية مؤكدة أن العدو الغاشم لن يستطيع إخفاء جميع الأصوات معها كونها ستكون الأقوى.