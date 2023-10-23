فتحي عبدالوهاب ساخرًا من طلاب إسرائيل: "معندهمش تاريخ ولا دين!"

القاهرة - محمد ابراهيم - سخر الفنان فتحي عبد الوهاب، من طلاب المدارس والجامعات، الإسرائيليين، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





منشور فتحي عبدالوهاب

وكتبت فتحي عبدالوهاب عبر حسابه على تطبيق إنستجرام قائلا: “يابخت الطلاب في إسرائيل معندهمش تاريخ ولا جغرافيا ولا دين”.

فتحي عبدالوهاب مدرب تمثيل لأول مرة

وكان الفنان فتحي عبدالوهاب قد إنضم لمشروع "الورشة" في دبي، الذي يقدم من خلاله ورشة تمثيل لأول مرة، تركز على تطوير المهارات للممثلين المحترفين وكيفية التحضير للشخصية، والتي من المقرر أن تبدء في الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل.

مسلسل "الحشاشين"

ويواصل الفنان فتحي عبدالوهاب خلال هذه الفترة تصوير مشاهده في مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذى يقدم من خلاله شخصية الوزير "نظام الملك" ضمن أحداث المسلسل، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2024، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.



فيلم ميثاق مع الشيطان

وكان الفنان فتحي عبدالوهاب قد شوق جمهوره بصورة جديدة من أحدث أعماله "الميثاق" المنتظر استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة، والذي من المقرر عرضه في عيد الفطر، من إخراج رؤوف عبد العزيز.

ويجسد الفنان فتحي عبد الوهاب، خلال أحداث الفيلم شخصية زوج لديه 3 أطفال، يدخل في صدامات وخلافات كثيرة مع زوجته، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يعقد ميثاقًا مع الشيطان، ويتسبب في إيذاء أسرته كاملة، بينما تحاول زوجته إعادته إلى الصواب إلا أنها تفشل في ذلك.

ويناقش فيلم "الميثاق" قصة الميثاق الذي قد يعقده الإنسان مع الشيطان ويُغير حياته تمامًا إلى الأسوأ، لأنه بعيدًا تمامًا عن فكرة السحر والدجل والشعوذة، فيما يجري تصويره بين القاهرة والواحات.



ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن وهم: إدوارد، دينا فؤاد، ألفت عمر، إسلام جمال، من إخراج رؤوف عبد العزيز.

أخر أعمال فتحي عبد الوهاب







يذكر أن أخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب، هو مسلسل سوق الكانتو، والذى شارك فى السباق الرمضاني الماضي 2023.

ومسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.



تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.