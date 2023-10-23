إيساف يكشف عن أمنيته في عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان إيساف بعيد ميلاده، كاشفًا عن أمنيته من خلال نشر فيديو له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه: "النهاردة عيد ميلادي ٢٣ أكتوبر، أتمنى في اليوم ده ان يعم السلام على الأمة الإسلامية كلها وعلى الدول العربية، وعلى الدنيا كلها".

وفورا من مشاركة الفيديو نال الفيديو على إعجاب الجمهور ونجوم الوسط الفني متمنين له عيد ميلاد سعيد وحياة مليئة بالنجاح والتفوق،

فيما هنأت زوجة الفنان إيساف (رضوى سليمان) من خلال مشاركتها بصورة لها برفقة إيساف الستوري الخاص بها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"عمري وعمري كل سنة وانت طيب يا حبيبي ودايمًا مع بعض love".



من هو إيساف؟



إيساف جبل مغني مصري،ولد في 23 أكتوبر في القاهرة شارك في برنامج المسابقات الغنائية ستار ميكر في نسخته الثانية.



حققت أغنيتا زى غيرها وعاشق بحب نجاحا حيث احتلت اغنيته عاشق بحب المركز الأول في سباق الراديو لمدة 8 اسابيع متتالية،ثم صدر له في 4 أبريل 2007 البوم غنائي حمل عنوان معاه قلبي ضم مجموعة من الأغاني محققه نجاحا واسعة في الوطن العربي.

ومن أبرز ألبوماته معاه قلبي، حياة الروح، وحقق نجاحات واسعة في مجال التمثيل أبرزها

كازانوفا، الحكاية فيها منة، عايشين اللحظة، سكن جوايا.

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم إيساف أغنية "شكرا"

تفاصيل أغنية شكرا؟

والاغنية من كلمات فاروق الشامي والملحن وليد سامي وتوزيع محمد حريقة، وأخرج الفيديو كليب المخرج مروان مصطفى.

