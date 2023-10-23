في عيد ميلاد عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني... تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد عمدة الدراما المصرية الفنان صلاح السعدني، فقد تميز الفنان صلاح السعدني بالاصرار والعزيمة، والاختيار الامثل في تقديم أعماله، فهو فنان من العيار الثقيل، ويمتاز بالحكمة، والقدرة على تجسيد أكثر من شخصية في آوان واحد، فقد لاحقته إشاعة الموت طوال الفترة الماضية، وتميزت أعماله بالقوة والمحتوى الفني الراقي الذي يعبر عن الواقع.

ويبرز دوت الخليج الفني في ذكرى ميلاده أبرز أعماله الفنية

من هو صلاح السعدني؟

صلاح السعدني هو فنان مصري ولد (23 أكتوبر 1943 -)، وحصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو من أصول ريفية، من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

بداية صلاح السعدني الفنية



دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز.

صلاح السعدني يلقب بالعمدة لهذا السبب!



وعلى الرغم من تفوقه في السينما، حصل على شهرة واسعة في مجال الدراما حيث لقب بعمدة الدراما المصرية،



ومن أهم هذه الأعمال الغول والمراكبي وطائر الليل الحزين وقضية عم أحمد وفتوة الناس الغلابة وزمن حاتم ظهران وجبروت إمراة.



وأيضا من أهم أدواره في الدراما شخصية إبراهيم العقاد في مسلسل الباطنية مع غادة عبد الرازق، وشخصية العمدة فى مسلسل حارة الزعفراني حيث قدم شخصية العمدة عرام والمسلسل شارك فى بطولته محمود الجندي وسماح أنور وشوقي شامخ ولقاء سويدان.

وأيضا قدم صلاح السعدني دوره من أعظم الأدوار التي قدمها في مشواره الفني حينما جسد شخصية العمدة عبد القوي الأدهم النجماوي في مسلسل القاصرات وهو من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها في التلفزيون.

كما قم أيضا شخصية الحاج عبد القادر فى مسلسل الناس فى كفر عسكر مع دلال عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وسعد أردش.

كما جسد شخصية الأب سيد فى مسلسل الأخوة الأعداء مع كل من ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وباسم سمرة