كيم كارداشيان تشعل الأجواء في عيد ميلادها

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أحمد جودة - القاهرة - استطاعت الفنانة كيم كارداشيان، أن تخطف الأنظار من خلال ظهورها بحفل عيد ميلادها برفقة مجموعة من أصدقائها.

وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا أحمر، مزودًا بفتحات وربطات عنق على الجانبين، مرتدية نظارة شمسية سوداء،وكانت من أبرز الحاضرين بالحفل والدتها كريس جينر وشقيقات كيم: كلوي، وكيندال، وكايلي، وكان من بين الحضور أيضًا: إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث شاركت "كيم" مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا

قالت فيه: "مبارك جدًا لفوزك بالجائزة الكبرى للأصدقاء! لم أكن أحلم أبدًا بأنني سأكون محظوظًا جدًا لأن أدعو هؤلاء الفتيات بأصدقائي شكرًا لكم على كل حب عيد الميلاد".





من هي كيم كاردشيان

كيم كارداشيان، ممثلة وعارضة ومصممة أزياء أمريكية ولدت في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، عرف عنها ظهورها ضمن الأحداث الفنية والتلفزيونية الواقع، تعتبر من أشهر الشخصيات في العالم في الوقت الحالي.



تعرف على عدد زيجات كيم كاردشيان

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا ، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته "سينيت"، إلى ان تم الطلاق مؤخرا.



