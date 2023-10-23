نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل "حدوتة منسية" لـ سوسن بدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت النجمة سوسن بدر، مستوى الحماس لجمهورها من خلال مشاركتها بأحدث الأعمال الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "حدوتة منسية".

وتجسد سوسن بدر ضمن أحداث مسلسل "حدوتة منسية" دور أم لخمسة أبناء منهم هشام إسماعيل وطارق صبري يدخل بينهم صراعات داخل العمل الذى يتم تصويره حاليًا ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة خارج السباق الرمضانى.



أبطال عمل "حدوته منسية"

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريبًا.



تعرف على موعد تصوير فيلم "سارة" لـ سوسن بدر

وفي سياق منفصل، تشارك النجمة سوسن بدر في بطولة فيلم "سارة على" بطولة النجمان منة شلبى وأحمد داود، المقرر البدء في تصوير الفترة المقبلة، من إخراج هبة يسرى.

آخر أعمال سوسن بدر

والجدير بالذكر آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج، عبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، يسرا اللوزى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف ايمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور بالوطن العربي.