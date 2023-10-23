نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد كمال أبو رية.. تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان كمال أبو رية، حيث إنه من مواليد يوم 23 من شهر اكتوبر عام 1962، وتفوق "كمال" من الأعمال الفنية التي صنعت شهرة خلال مشواره الفني، فقد دافع عن حقوق المرآة من خلال مسلسل قاسم أمين، فقد تميزت أدوراه بالبساطة، وعدم المبالغة،واختيار أدواره بكل دقة ومهارة.

من هو كمال أبو رية؟

درس الفنان كمال أبو رية فى معهد الفنون المسرحية، حيث تخرج فيها عام 1985، حيث شارك فى العديد من المسلسلات، ومن أبرز هذه المسلسلات مسلسل السرايا وبين القصرين ومع مرتبة الشرف وأيضا مسلسل ام كلثوم وقاسم مين وسوق العصر.

وتزوج كمال أبو رية مع الفنانة ماجدة زكي لاكثر من عشرين عاما قبل الانفصال والذى وقع منذ عدة سنوات بعد اختلاف فى وجهات النظر.

وأنجب كمال أبو رية من ماجدة زكي ثلاث أبناء وهما حبيبة وكريم وأحمد ويقيمون بشكل دائم مع والدتهم ماجدة زكي

أبرز أعمال كمال ابو رية المسرحية

فمن رغم شهرته في الدراما والسينما الا وهو تفوق في الأعمال المسرحية، فارس، الشبكة، فارس ايد الهون

يا طالع الشجرة تاني.. ليه ؟، القلب الحائر، شهادة ميلاد

بابا جاي، قيد المواليد، الاسطى الدكتور، رحلة الأحزان، حساب قديم، حلال المشاكل،

آخر أعمال "كمال أبو رية"



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كمال أبو رية مسلسل "عملة نادرة"،

ومسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبورية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور، وهو دراما صعيدية من تأليف الكاتب والسيناريست مدحت العدل وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.

ومسلسل كبير أوي 7 فبطولة أحمد مكي ورحمة أحمد وهشام إسماعيل وحجاج حسين ومحمد سلام وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

