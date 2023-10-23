مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن موعد اختبارات الورش الفنية.. (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج المسرحي مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن موعد بدء اختبارات الورش الفنية المشاركة في الدورة الثامنة من المهرجان، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



منشور المخرج المسرحي مازن الغرباوي



قال مازن الغرباوي في بوست له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن اختبارات الورش الفنية للدورة الجديدة من المهرجان ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 24 و25 من شهر أكتوبر الحالي، وذلك بعد تأجيلها لمدة أسبوع حداد على أرواح شهداء غزة.

نادر عباسي



وكان المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي،قد أعلن،خلال الأيام الماضية عن اختيار المايسترو ناد عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان بدورته الثامنة.



وقال المخرج مازن الغرباوي: “وقع الاختيار على المايسترو العالمي نادر عباسي ليكون رئيس اللجنة العليا للمهرجان لمدة ثلاث سنواتقادمة، 2023، 2024، 2025، بداية من الدورة الثامنة، حتى الدورة العاشرة، وذلك ضمن خطة التطوير التي بدأنا تنفيذها لفتح افاقجديدة للعمل المسرحي الاستعراضي الغنائي.



وأكمل: وأيضا ضمن خطة التوسع داخل المهرجان لاقامة فعاليات موسيقية مصاحبة وموازية لفعاليات المهرجان في الدورات المقبلة“.

نبذة عن المايسترو العالمي نادر عباسي

نادر عباسي هو مايسترو عالمي درس المسرح في "چينيف" بسويسرا، وتخرج من معهد "الكونسرفتوار" عام 1985 بعد حصوله علي البكالوريوس في آلة الفاجوط.

وحصل نادر عباسي علي بكالوريوس في التأليف الموسيقي عام 1986، وتخرج من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي في فرنسا عام 1999، وفى يوليو 2001.

وتولى نادر عباسي منصب المدير الفنى والموسيقى لمؤسسة كتارا للثقافة، بالدوحة - قطر. ‏‎ ‎ منذ عام 2009 إلى 2011، كان أول مديرا موسيقيا وقائدا أساسيا لأوركسترا قطر الفلهارمونى حديث الإنشاء، ‏الذى يتكون من مائة وواحد عازف محترف من كل أنحاء العالم. ثم استمر تعاونه مع أوركسترا قطر ‏الفلهارمونى بصفة منتظمة كقائد ضيف.



الدكتورة سميرة محسن

وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.