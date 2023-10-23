نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 45 عامًا.. نجمة شهيرة تنفصل عن زوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفصلت النجمة الأميركية، ميريل ستريب، عن شريك حياتها، دون غومر بعد زواج استمر 45 عامًا.



وأعلنت النجمة الفائزة بجائزة الأوسكار 3 مرات، بشكل رسمي طلاقها من غومر (76 عامًا) عقب "انفصال عاطفي" حدث قبل 6 أعوام، وفق ما أفادت مجلة "بيبول" الأميركية السبت.



وقال ممثل عن ستريب في بيان للمجلة: "لقد انفصل دون غومر وميريل ستريب منذ أكثر من 6 سنوات، وعلى الرغم من أنهما سيهتمان دائمًا ببعضهما البعض، فإنهما اختارا العيش منفصلين".



يذكر أن ميريل ستريب، تعرفت على دون غومر، وهو نحات من مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي، عام 1978، عن طريق شقيقها، علمًا أنها كانت بذلك الوقت في فترة حداد على وفاة زميلها، الممثل جون كازال، الذي رحل بسبب سرطان الرئة.