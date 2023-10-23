نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أديل تعلن عن نيتها تجديد تعاقدها على حفلات لاس فيجاس لموسم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت النجمة أديل أن تجددعقدها باحياء مزيدا من الحفلات الخاصة في مدينة لاس فيجاس، بعد ما حققته حفلاتها السابقة من نجاح وإقبال جماهيري كبير.

ووفق ديلي ميل، اتخذت أديل قرار تجديد عقدها مع الفندق الذي يحتضن حفلاتها بفيجاس، لموسم جديد، ينطلق بعد نهاية فترة احتفالات الكريسماس القبلة.

واعلنت أديل عن قرارها من خلال منشور لها قامت بنشره عبر حسابها الخاص على أنستجرام، بعد توجيهها الشكر لمتابعيها والجمهور الذي حرص على حضور حفلاتها بفيجاس في الأسابيع السابقة.

أديل

نشاطات خارج الموسيقى

وكانت قد أعلنت النجمة الكبيرة أديل عن استعداداها لخوض تجربة ريادة الأعمال، واطلاق علامتها التجارية الخاصة في مجال الموضة.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن المغنية البريطانية تخطط لإطلاق علامة تجارية لبيع أنواع من مستحضرات التجميلة والمجوهرات والملابس الفخمة.

شركة جديدة

وأطلقت أديل شركتها الخاصة في مجال ادارة الأعمال تحت اسم Melted Stone التي ستتولى من الآن إدارة ما ستقوم به من مشروعات في مجال بيع مستحضرات التجميل والقطع الفاخرة.

وتقول الصحيفة، أن هذه الشركة، وثقت علامة تجارية، ستكون ماركة مسجلة تابعة لأديل، تبيع من خلالها مستحضرات تجميل وعطور وقطع مجوهرات.

هذه العلامة التجارية تم توثيقها تحت مسمى 1، 2، Free، وتوثيقها تم ضمن سوق تجارة هذا النوع من المنتجات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصول موافقة أولية من الجهات المختصة في المملكة المتحدة، باعتبار أن أديل في الأصل مواطنة بريطانية الجنسية.

وتشكيلة المنتجات التي ستطرحها أديل للبيع تحت شعار علامتها التجارية الجديدة، ستضم أيضًا تصميمات لملابس داخلية، سيتم تصميمها خصيصا لهذه العلامة التجارية وطرحها للبيع والترويج عبر موقع إلكتروني رسمي يتم إطلاقه لاحقًا.