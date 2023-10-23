نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سلامة لـ "دوت الخليج الفني": لا أقتنع بالتريند وأتجاهل الإنتقادات.. وهذه أعمالي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فنان قدير ومميز من الفنانين الذين يتركون بصمات في أعمالهم،والتقى “دوت الخليج الفني” بالفنان أحمد سلامة ليحدثنا عن رأيه في المسلسلات القصيرة والمنصات الإلكترونية ويكشف لنا أعماله القادمة، وغيرها من الأمور، وإلى نص الحوار:

الفنان القدير أحمد سلامة ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

كثرت الأعمال على المنصات في الوقت الحالي.. فهل تري إن هذا الزمن هو زمن المنصات وليس السينما ولا المسرح مثل ما يقال؟

لا نستطيع أن نقول ذلك، فالعمل الناجح يجذب الجمهور ويذهب إليه سواءً كان العمل سينما أو مسرح أو تليفزيون، فالعمل الجيد يذهب إليه الجمهور فمسرحية “ الملك ليرا” كانت مع الدكتور يحيي الفخراني على مدار تسعة أعوام كنا نعرضها على المسرح القومي.

ما رأيك في كثرة المنصات في هذه الفترة؟

رأي إن هذا الوقت الحالي أي تطبيق أو منصة عن طريق الهاتف أو أجهزة المحمولة فهي إجباري ولا نستطيع التخلي عنها أو الإستغناء عنها.

هل تري المنصات شئ إيجابي أم سلبي؟

شئ إيجابي إذا تم درست ما يعرض عليه وإستخدامه بالطريقة الصحيحة، فيوجد مواضيع إنسانية وحقيقية يجب التركيز وطرحها.

من وجهة نظرك.. هل الفن رسالة؟

بالتأكيد الفن رسالة مليون في المية وليس مئة في المئة؛ لأن الممثل قيمة والجمهور يقوم بتقليده سواءً قدم عمل جيد أو سيئ.

ما رأيك في ذهاب المنتجين والمخرجين للبلوجرز واليوتيوبر في هذه الفترة وترك الفنانين الأصليين ؟

نحن نذهب وراء الناجح وبعض الأشخاص تري أن النجاح عن طريق الهاتف والتطبيقات وعدد لايكات والكومنتات والمشاهدات والفولورز، ومن الممكن أن يدخل أحدًا منهم مجال الفن ليس من العيب ولكن يجب توفر فيه شروط مهمة للغاية وهي الموهبة وإلتحاقه بأي معهد أو كلية للراسة أصول التمثيل.

ما الأعمال التي شاهدتها في الفترة الأخيرة وأعجبتك ؟

بالتأكيد سأتجه إلي نجلتي سارة وسيكون مسلسل “ الأجهر” ومسلسل “ المداح” والأعمال الإنسانية الاجتماعية حتى لا أنسى عملًا منهم، وعندما أشاهد الأعمال الدرامية أكون على يقين أن هذا الممثل قام وقدم أقصى ما لديه أم لا وهذا يظهر على الشاشة للجمهور.

على ذكر إسم سارة عندما تتوجه إليها إنتقادات، كيف تقوم بإستقبالها ؟

أقوم بتجاهلها، وللأسف تم استخدام التطبيقات والهاتف والإنترنت بطريقة سيئة.

من وجهة نظرك التريند شيء سيئ أم إيجابي؟

التريند الحقيقي هو أن تقدم شيء إيجابي إذا طرحت أغنية جيدة أو قومت بمساعدة شئ للأشخاص بحاجة للمساعدة أم غير ذلك فهو سيء للغاية، والأسوء الحديث عن غيرنا بفكرة التريند.

ما الأعمال القادمة التي تعكف على تحضيرها حاليًا؟

أقوم حاليًا بتصوير مشاهدي في فيلم "ميناتل"، وأتمنى أن يحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه.