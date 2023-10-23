ستديوهات مارفل تطلق بوستر ترويجي جديد لمسلسل "أجاثا هاركنز"

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت شركة ستدويهات مارفل، تصميم جديد، للمسلسل المنتظر "أجثا هركنيز"، المشتق من أحداث مسلسل "واندا فيجن"، ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق ما ذكر ديد لاين، الشعار الجديد للمسلسل، يأتي ضمن الحملة الترويجية للعمل الدرامي الذي من المرجح طرح للعرض ضمن مجريات المرحلة الخامسة من عالم مارفل السينمائي.

والمسلسل سيكون من بطولة النجمة كاثرين هان، التي قدمت شخصية الساحرة أجاثا هاركنز، للمرة الأولى في مسلسل "واندا فيجن".

أجاثا هاركنز

جديد أخبار أعمال مارفل

وكان أحدث ما تم الإعلان عنه بخصوص أعمال مارفل المقبلة، أن تقرر رسميًا تأجيل فيلم Deadpool 3، بعد أن كان مقررًا طرحه للعرض في 3 مايو من عام 2024 المقبل.

ووفق ما ذكرته ديلي، كشفت تقارير لمصادر موثوقة مثل "ديد لاين"، عن أن الفيلم لن يتمكن من اللاحق بجدوله الزمني الموضوع سابقا، بعد ما شهدته هوليوود من ظاهرة اضراب جماعي، شارك بها غالبية الممثلين وكتاب السيناريو هناك.

مشاركة تايلور سويفت

وكان قد رفض مخرج الجزء الجديد من سلسلة أفلام "ديد بول" التعليق على ما تردد من شائعات حول مشاركة النجمة تايلور سويفت ضمن ابطال الجزء الجديد.

ووفق ديلي ميل، رفض المخرج شون ليفي، تأكيد أو نفي ما تردد من شائعات حول مشاركة تايلور سويفت ضمن ابطال الفيلم الجديد الذي يجمع في بطولته النجم رايان راينولدز وهيوجاكمان.

عودة "وولفرين"

وكان قد تم الإعلان رسميًا عن عودة هيو جاكمان لتجسيد شخصية وولفرين من جديد، ضمن عالم مارفل، عبر الجزء الثالث من فيلم "ديدبول" لرايان راينولدز.

هذا الفيلم من أكثر الأفلام المنتظرة في هوليوود، كونه سيكون الرابط الأول بين عالم إكس مين وعالم ستديوهات مارفل الأصلي.

ومن المنتظر طرح الفيلم خلال عام 2024 المقبل، بمشاركة عدد من نجوم عالم إكس مين ومارفل معًا.

وسبق أن تحدث هيو جاكمان في حوار لشبكة سي إن إن، مع مقدم البرامج كريس والاس، نافيًا ما تردد حول تناوله لمنشطات ساعدته على الوصول لـ "فورمة" شخصية Wolverine، ضمن أحداث عالم أفلام X-MEN.