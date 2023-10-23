نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل دور سوسن بدر في "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجسد الفنانة سوسن بدر، دور أم لخمسة أبناء ضمن أحداث مسلسل "حدوتة منسية" منهم الفنان هشام إسماعيل والفنان طارق صبري، ويحدث بينهم صراعات داخل العمل الذى يتم تصويره حاليًا ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة خارج السباق الرمضاني.



من هم أبطال مسلسل "حدوتة منسية"؟

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريبًا.

تفاصيل أعمال سوسن بدر الفترة المقبلة

كما تنتظر الفنانة سوسن بدر عرض فيلم "آل شنب" المقرر عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائى، الفيلم يشارك في بطولته كلا من ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

كما تعاقدت مؤخرًا سوسن بدر على المشاركة في بطولة فيلم "سارة على" بطولة النجمان منة شلبى وأحمد داود، المقرر البدء في تصوير الفترة المقبلة، من إخراج هبة يسرى.