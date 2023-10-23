أبطال عملية المدمرة إيلات يوجهون كلمة إلى أهالي غزة عبر برنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال أبطال العملية البحرية "إيلات" ونجوم الفيلم اثناء حلولهم ضيوفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس ومعلقين على الحرب والعدوان الغاشم على غزة.

تصريحات اللواء نبيل عبد الوهاب

وأشار اللواء نبيل عبد الوهاب أحد أبطال عملية إيلات معلقًا على ما يحدث في غزة أنه استمرار لانتهاكات اسرائيل منذ ٤٨، بينما أشار اللواء عمر عز الدين هما يسعون إلى مشروع الشرق الأوسط الجديد ونحن نقف ضد هذا المشروع وهما يسعون إلى تهجير أهالي غزة إلى حدود سيناء وهذا لم ولن يحدث ونحن نقف مع الرئيس في سياسته.

تصريحات الفنان محمد عبد الجواد

بينما أشار الفنان محمد عبد الجواد أحد أبطال فيلم الطريق إلى إيلات أننا نرفض ما يحدث ونحن نسير إلى الهرب الأخيرة وإلى زوالهم، وأشار الفنان هاني كمال أن إسرائيل لا تحترم المعاهدات ولا عهد ولا دين لهم وانت تدعم القيادة السياسية أن تتخذ ما تراه مناسبًا.

تصريحات المخرجة إنعام محمد علي

واختتمت المخرجة إنعام محمد علي أننا نعيش أزمة حقيقية ومعاناة أهالينا في غزة من وحشية وقسوة العدوان وإسرائيل وأمريكا ونحن نقف مع الرئيس وسياسته وأنه لن يكون هناك تهجير والملايين تتجمع لترفض ما يحدث في غزة وتقف ضد سيناريو التهجير.