طارق لطفي ينضم لفريق عمل فيلم "السيستم"

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضم الفنان طارق لطفي إلى فريق عمل فيلم "السيستم" بعد غياب دام أربع سنوات عن شاشات السينما المصرية، ويشاركه في البطولة الفنان أحمد الفيشاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي.

من هم أبطال فيلم "السيستم"؟

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، ونسرين طافش، ومن تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداري، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي فريق العمل.

ما هي آخر أعمال طارق لطفي؟

جدير بالذكر أن آخر أعمال طارق لطفي، مسلسل "مذكرات زوج" الذي شارك به في موسم رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، والعمل بطولة: طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، هناء الشوربجى، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي.

مشاركة طارق لطفي في رمضان 2024

يذكر أن الفنان طارق لطفي يخوض السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل جديد يجمعه بالفنان أحمد السقا للمرة الثانية بعد فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج صادق الصباح.