كانجانا رانوت تنظم عرض خاص لفيلم Tejas بحضور وزير الدفاع الهندي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة الهندية كانجانا رانوت لتنظيم حفل عرض خاص استثنائي لفيلمها الجديد Tejas الذي تجسد به شخصية طيارة مقاتلة في القوات الجوية الهندية.

ووفق موقع إنديا توداي، العرض الخاص للفيلم، سيتميز بتوجيه كانجانا الدعوة لوزير الدفاع الهندي، لحضوره، وعدد من ابرز ضباط القوات الجوية في الهند، الذين تستوحى قصة العمل من بطولاتهم.

ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم للعرض رسميًا بحلول يوم 27 أكتوبر الجاري في جميع صالات العرض السينمائية.

فيلم Tejas

Tejas

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجمة كانجانا رانوت، والذي يطرح بعنوان Tejas، وتجسد به شخصية طيارة مقاتلة بالقوات الجوية بالهند.

ونقل موقع إنديا توداي الاعلان الترويجي للفيلم الذي تقرر طرحه رسميًا للعرض في يوم 27 من أكتوبر الجاري.

بوليوود واحتمالات الأوسكار

و تتعدد الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الاوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع إنديا توداي، كان من ضمن أهم الأسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الاوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

أعمال أخرى قادمة

وتقرر تأجيل طرح الفيلم الجديد للنجمة كانجانا رانوت، الذي تستوحى أحداثه من قصة حقيقية، ويطرح بعنوان Emergency.

ووفق موقع انديا توداي، الفيلم تحدد موعده الجديد للطرح بحلول عام 2024، مما يميزه أنه سيكون أول تجربة إخراجية للنجمة الهندية.