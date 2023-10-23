نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض 8 حلقات.. “صوت وصورة” الأكثر مشاهدة على watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الحلقات الثمانية الأولى من مسلسل “صوت وصورة” أعلى نسبة مشاهدة عبر منصة watch it، وجعلت العمل في المركز الأول بين الأعلى مشاهدة عبر التطبيق، وذلك فور حصولها على إشادات واسعة من النقاد والجماهير مع عرض أول حلقتين منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون.

من هم أبطال مسلسل “صوت وصورة”؟

مسلسل “صوت وصورة” إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومن بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامي الطمباري، عماد صفوت، وعدد آخر من الفنانين، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل "صوت وصورة"

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.