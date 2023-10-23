المخرجة إنعام محمد علي: الفضل يعود لمدوح الليثي في تصوير "الطريق إلى إيلات "

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت المخرجة إنعام محمد علي، عن فيلم "الطريق إلى إيلات"، لافتة إلى أن الفضل في فكرة الفيلم يعود لممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري.

إنعام محمد علي تكشف كواليس الفيلم

حيث قالت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي:" كنت قدمت فيلم حكايات الغريب ونجح وكنت في مكتب الاستاذ ممدوح الليثي ويتحدثوا عن فيلم الطريق إلى إيلات ووجدت تليفون من الاستاذ ممدوح يرسل لي سيناريو الفيلم وهو فيلم حربي وملحمة وطنية واتصور إن المخرج لا بد ان يكون رجل، ووجدته يعرض عليا السيناريو، ويتصل عليا تليفونيا فقلت له انت غلطت في رقم التليفون وكنت سعيدة وفخورة بترشيحي لإخراج هذا العمل الوطني".

وأضافت قائلة: "كنت اخشى الموافقة ولكن هو عمل وطني وملحمة وطنية وقبل التصوير التقيت مع الأبطال الحقيقين وتحدثوا عن العملية الحربية، وضربت مثل بأن اللواء عمر عز الدين كانت مهمته تثبيت اللغم ولكن حدث مشكلة ولم يثبت فانتزعت الحزام الخاص بي وهو يعني الحياة وأنني قد أغرق وثبت اللغم وكان مستعدًا أن احضنه واستشهد".

وعن اختيار أبطال العمل قالت: "اخترت أبطال العمل بحيث يكون هناك وجه شبه بينهما وإن يعرفوا العوم".

عمرو الليثي يكشف سبب اختيار إنعام محمد علي

وعلق الدكتور عمرو الليثي أن الأستاذ ممدوح الليثي كان فخورًا بإنتاج هذا الفيلم وان سبب اختيار المخرجة انعام محمد علي أنها تتميز بالإحساس والاختيار المتمكن والقدرة والموهبة.