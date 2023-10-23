نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة وأبطال مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل أبطال وصناع عمل مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناح" تصوير باقي مشاهد العمل الذي انطلق تصويره منذ نحو 10 أيام، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، من المقرر أن يُعرض ضمن منافسات موسم شتاء 2023، وتحديدًا في شهر ديسمبر عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



من هم أبطال مسلسل "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" ؟

ويشارك في بطولة مسلسل الوصفة السحرية، إسلام جمال، شيري عادل، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داوود، لقاء سويدان، هيدي كرم، محمد أبو داوود، سلوى محمد علي، وعدد آخر من الفنانين.

من هم صناع مسلسل الوصفة السحرية _ لزواج ناجح ؟

العمل من تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم، وإنتاج conquer production بيتر ميمي، ومدير التصوير محمد سمير، ومنتج فني عامر عبد العاطي وفؤاد صالح ورامي نبيل، وستايلست إيناس عبد الله.



ما هي قصة مسلسل "الوصفة السحرية – لزواج ناجح"؟

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول المشاكل الزوجية، وعما إذا كان يمكن تجنبها إذا عرفت الوصفة السحرية؟، كما يناقش العمل المشاكل الزوجية بأسلوب عصري من خلال إحدى الشركات التي تقدم استشارات زوجية ويجسد إسلام جمال دور لايف كوتش ضمن أحداث المسلسل، والعمل مكون من 45 حلقة.