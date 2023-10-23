نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه..تعرف على مسلسل "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "حدوتة منسية"، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وتحديدًا في شهر نوفمبر المقبل عبر إحدى قنوات المتحدة، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

من هم أبطال مسلسل "حدوتة منسية"؟

مسلسل "حدوتة منسية" من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد صيام، هشام إسماعيل، طارق صبري، محمود حجازي، نانسي صلاح، عبير منير، ريم سامي، محمد علي رزق، أمير صلاح الدين، هلا السعيد، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوتة، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.



قصة مسلسل حدوتة منسية

تدور أحداث مسلسل حدوتة منسية في إطار إجتماعي عائلي، يحكي قصة عائلة تضم خمسة أشقاء هم، هشام اسماعيل وريم سامي ومحمود حجازي وطارق صبري ومحمد على رزق، ووالدتهم هي الفنانة سوسن بدر، كل ولد وبنت في الأسرة لديه قصة وحكاية.

ما هي آخر أعمال سوسن بدر؟



جدير بالذكر أن آخر أعمال سوسن بدر التي عرضت في رمضان الماضي، مسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج، تأليف ايمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، والعمل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج كامل أبوعلى وعصام العرجانى.