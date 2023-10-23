جامعة برتغالية تعرض 60 قطعة أثرية نادرة ضمن معرض ”الشارقة الدولي للكتاب”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 01:29 مساءً - تعرض جامعة كويمبرا البرتغالية خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 60 قطعة أثرية، من المخطوطات والكتب النادرة والنقوش والخرائط والأدوات البحرية والأعمال الفنية ومواد الاستخدام اليومي، من بينها إسطرلاب نادر يعود للقرن الـ17 تم استخدامه أثناء الملاحة لإجراء قياسات أكثر دقة لمواضع النجوم، وخريطة للخليج العربي وغرب المحيط الهندي، تم رسمها عام 1571.

كما ينظم "مركز تاريخ المجتمع والثقافة" في "جامعة كويمبرا" خلال المعرض 3 محاضرات تاريخية يتحدث فيها نخبة من كبار المؤرخين والمتخصصين في تاريخ العلاقات البرتغالية في الخليج العربي، تتناول إحداها "الإبحار في الخليج في القرن السادس عشر: التجربة البرتغالية"، أما المحاضرة الثانية فتأتي تحت عنوان "تصور الخليج في أوائل العصر الحديث: التميز في الخيال والثقافة البرتغالية"، إضافة إلى ندوة بعنوان "الخليج وعولمة الأشكال المعمارية: شبكة التحصينات البرتغالية .

وتأتي مشاركة جامعة كويمبرا في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بهدف تعريف زوار المعرض على العلاقات التاريخية التي ربطت منطقة الخليج العربي بالعالم، والتي أسهمت في تعزيز روح الانفتاح على ثقافات وحضارات العالم، كما تسعى الجامعة من خلال عرض تلك المقتنيات النادرة إلى تقديم رؤية شاملة حول تاريخ المنطقة في بدايات العصر الحديث، وإظهار أهمية الحفاظ عليها للأجيال القادمة، بما يعزز قيم التواصل بين الحضارات.

ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42 خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل .