مخرج "ملفات كاشمير" يعلن عن مشروعه السينمائي القادم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج الهندي القدير "ففيك أغنيهوتري" عن مشروعه السينمائي القادم، الذي سيطرح بعنوان Parva وستكون أحداثه مستوحاة من أحداث حقيقية.

ووفق موقع إنديا توداي، شوق المخرج القدير محبيه لترقب الفيلم، بعد ما عرف عن تفوقه في تقديم الموضوعات الهادفة التي تناقش قضايا هامة في الهند، عبر أفلام مثل The Kashmir Files وفيلم The Vaccine War.

ففيك أغنيهوتري

جديد بوليوود

وكانت قد احتفل عالم بوليوود باتمام فيلم كوتشي كوتشي هوتا هاي عامه الـ 25، ما يعني مرور ربع قرن على طرح واحدًا من أنجح أفلام الرومانسية في تاريخ بوليوود على الإطلاق.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الذي كان سببًا في نجاح كاران جوهار كمخرج في بوليوود، هو واحدا من انجح افلام النجم شاه روخ خان، وشاركت في بطولته كاجول وراني موخارجي.

نسخة جديدة من Tujhe Yaad Na

ولهذه المناسبة كان قد اعلن، المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار عن نيته العمل على نسخة جديدة معاد انتاجها من الأغنية الهندية الكلاسيكية Tujhe Yaad Na.

ووفق موقع إنديا توداي، الأغنية، هي واحدة من الاغنيات الأيقونية التي طرحت ضمن احداث فيلم ‘Kuch Kuch Hota Hai، واعادة انتاجها سيكون بتعاون مع المغني الهندي B Praak.