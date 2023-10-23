رانيا منصور تكشف تفاصيل شخصيتها في "عيشها بفرحة"(خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رانيا منصور عن تفاصيل شخصيتها التي تقدمها في حكاية "عيشها بفرحة "ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب "الذي يعرض حاليًا على الشاشات والمنصات الإلكترونية.

ما هي شخصية رانيا منصور في حكايه عيشها بفرحة ؟

وقالت رانيا في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "أنها تجسد فتاة تدعى نيفين تعمل ستايليست للفنان هاني عادل، ضمن أحداث المسلسل، موضحة أنه تم ترشيحها عن طريق مؤلف العمل عمرو محمود ياسين.



وأكدت رانيا منصور على أنها لم تنتهي من تصوير مشاهدها، مشيرة إلى أن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير المسلسل هي ضيق الوقت، وتكثيف عدد المشاهد.

من هم أبطال حكاية “عيشها بفرحة”؟



حكاية عيشها بفرحة بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، محمود ياسين جونيور، سالي حماد، نور إيهاب، ياسر فرج، حنان سليمان، حسن أبو الروس، محمد مرزبان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ألبير مكرم.

وفي سياق آخر، حملت الحكاية الثانية من المسلسل اسم "ما تيجي نشوف" وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها، ودارت أحداثها في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

ماهي تفاصيل حكاية "ما تيجي نشوف" ؟



وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" هي مكونة من 10 حلقات، وهي الحكاية الثانية وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

مسلسل “55 مشكلة حب”



مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.