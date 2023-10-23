هيرثيك روشان يلمح باحتمالية تقديم جزء رابع من Krrish

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أحمد جودة - القاهرة - لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان، لاحتفالية العمل على جزء رابع جديد من فيلم "كيريش" الذي يجسد به شخصية بطل هندي خارق، مشابه لابطال القصص المصورة.

ووفق إنديا توداي، تلميحات ريثيك روشان، كانت خلال تعليقات له على منشور للنجمة الهندية شرادها كابور، حاول المتابعين تفسيرها على أنها تلميح بعودة الشخصية الشهيرة مع مشاركة شرادها بدور البطولة.

أعمال جديدة محتملة

وضمن الخطة السينمائية المعلن عنها سابقا، تقترب شركة الإنتاج المسئولة عن طرح أفلام WAR و TIGER و PATHAAN من ربط عوالم الافلام الناجحة ببعضها البعض.

ووفق موقع إنديا توداي، قد نرى كبار نجوم بوليوود شاه روخ خان وهيرثيك روشان وسلمان خان معا للمرة الأولى على الشاشة الفضية، ضمن أحداث الجزء الجديد من فيلم WAR للنجم هيرثيك روشان.

مواجهة قادمة

و كشفت مصادر مطلعة من داخل بوليوود عن مفاجأة، بإنطلاق العمل على فيلم جديد يشهد مواجهة بين نجمي بوليوود شاه روخ خان وسلمان خان.

ووفق موقع "إنديا توداي"، إنطلق العمل على فيلم بعنوان Tiger vs Pathaan يظهر خلاله شاه روخ خان في شخصية فيلم باثان، في مواجهة سلمان خان مجسدا لشخصية "تايجر".

والفيلم ينطلق تصوير مشاهده رسميًا في مارس عام 2024 المقبل، مع تحديد موعد طرحه في السينما في وقت لاحق.