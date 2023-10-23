لبلبة توضح كواليس الفيديو المنتشر لها عن محمد صلاح

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من الإستياء أصابت الفنانة لبلبة بعدما فوجئت بإنتشار فيديو ينسب لها تحت عنوان "شوف لبلبة قالت إيه عن موقف محمد صلاح من فلسطين، مُضيفة: "ورحمة أمي ما أعرفه".

تصريحات لبلبة

وقالت في بيان رسمي:"عندما وجهت لي نقابة المهن التمثيلية الدعوة لحضورالوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين وغزة، ذهبت إلي مكان الإجتماع وعندما وصلت تجمع من حولي الصحافة ووسائل الاعلام يسألونني عن مايحدث في غزة، والحقيقة قلت كلام من القلب لإني موجوعة مما نسمعه ونشاهده يوميا مما يتعرض له الشعب الفلسطيني، فهم أخواننا، وما يتعرض له الأطفال الأبرياء".

" لا يمكن أن أغلط في أي شخص".. لبلبة تكشف كواليس الفيديو المنتشر لها عن محمد صلاح

وتابعت:" وبعدما أنهيت حديثي، وجدت شخصًا ما يسألني رأي فيما قاله محمد صلاح، ورددت عليهم بإنني لم أسمع ما قاله لإنني لست من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعدها بيومين فوجئت بتغيير في كلامي في المونتاج وإنني قلت إنني لا أعرف من هو محمد صلاح، وهو ما لايمكن أن أقوله نهائيًا، فأنا احترم الجميع ومحمد صلاح ليس فقط فخر العرب بل هو فخر العالم أجمع، وجمعينا نحبه، ولا يمكن أن "أغلط في أي شخص"، كما أن هذا الكلام ليس مجال الآن".