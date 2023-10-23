نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل "إجازة وضع".. 3 أعمالًا ناجحة جمعت ريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد مؤخرًا الفنان محمد ممدوح على بطولة عمل درامي جديد يحمل إسم "إجازة وضع" ويشاركه في بطولة المسلسل الفنانة ريهام عبدالغفور، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2024، وقد جمعه بها عدة أعمال مؤخرًا، يرصدها “دوت الخليج الفني” في السطور التالية.

مسلسل "لا تطفئ الشمس"

شاركا معا في عدة أعمال ناجحة أثبتت أنهم ثنائي جيد وأثني عليه الجمهور، ومن بين هذه الأعمال مسلسل "لا تطفئ الشمس" الذي قرر صُنّاعه تقديمه بعد مرور 61 عامًا على عرض فيلم "لا تطفئ الشمس" الذي ما زال محفورًا في ذاكرة المشاهدين والفيلم مأخوذ عن رواية إحسان عبد القدوس، ففي عام 2017، أعاد النجوم عرض "لا تطفئ الشمس"، ولكن بشكل مسلسل وعرض في رمضان.

مسلسل "وش وضهر"

وظهر الفنان محمد ممدوح كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "وش وضهر" الذي عُرض العام الماضي 2022 على منصة شاهد الرقمية، والمسلسل من بطولة ريهام عبدالغفور وإياد نصار، ميمي جمال، إسلام إبراهيم، وثراء جبيل، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

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مسلسل "رشيد"

وشارك محمد ممدوح وريهام عبدالغفور خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "رشيد" الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، وهو مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، حسن مالك، وأحمد محارب.