ريهام حجاج تنضم للموسم الرمضاني 2024 بمسلسل من تأليف أيمن سلامة

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة ريهام حجاج في الفترة الحالية للتحضير لمسلسل جديد تشارك به ضمن الموسم الرمضاني 2024، وسيكون المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

أعمال جمعت ريهام حجاج بالمؤلف أيمن سلامة

ولم يكن هذا التعاون الأول الذي يجمعها بالمؤلف أيمن سلامة، فقد شاركت معه من قبل في عدة أعمال وحققت نجاحًا كبيرًا خلالهم، منها مسلسل "جميلة" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، ومسلسل " يوتيرن" الذي عرض في موسم دراما رمضان عام 2022.



كما شاركت ريهام حجاج في مسلسل لما "كنا صغيرين" وهو أيضًا من تأليف أيمن سلامة، وشارك فيه عدد من الأبطال منهم، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، كريم قاسم، ودارت أحداثه في إطار تشويقي مثير.

ما هي آخر أعمال ريهام حجاج؟

وكان آخر أعمال ريهام في الدراما مسلسل جميلة، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، سوسن بدر، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سامح الصريطي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.