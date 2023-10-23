دينا الشربينى تشارك في فريق متطوعي الهلال الأحمر لمساندة غزة.. صور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة دينا الشربينى في فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، لمساعدة أهل غزة، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ظهرت فيه وهى ترتدى الملابس الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري معلقة على الفيديو: " قلوبنا مع غزة".

الفنانين يشاركون في فريق المتطوعين بالهلال الأحمر



وفي سياق آخر، حرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة فى فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالي فلسطين، منهم ياسمين صبرى، زينة، أحمد العوضى، أسماء جلال، هنا الزاهد وعدد آخر من الفنانين.

دعوة دينا الشربيني للتعاون مع أهل فلسطين

وكانت دينا الشربينى قد دعت جموع الشعب المصرى لوقفة تضامنية مع أهل فلسطين، يوم الجمعة الماضية، أمام المنصة بمدينة نصر عقب صلاة الجمعة، وقالت دينا الشربيني خلال فيديو لها: "في الظروف الصعبة والبشعة والعصيبة اللى بيمر بيها اخواتنا وأهلنا في فلسطين، اقل حاجة ممكن نعملها اننا نحتج وندعمهم ولازم ندعم مصر بلدنا وندعم القيادة السايسية عشان نحافظ على الأمن القومى بتاعنا".

ما هي آخر أعمال دينا الشربيني؟

وعرض لدينا الشربيني، مؤخرًا في السينمات فيلم "يوم 13"، وهو بطولة أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.