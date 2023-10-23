محمود البزاوي:" دي إبادة جماعية واضحة وضوح الشمس بيعملها الكيان والغرب للأسف ساكت"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمود البزاوي على مشاركة الأحداث الأخيرة في فلسطين وما يتعرض له من عدوان على يد الاحتلال الإسرائيلي.

محمود البزاوي يدين الاحتلال الإسرائيلي ويوصف أفعاله بالابادة الجماعية

ونشر محمود البزاوي صورة بعد القصف في عدة مستشفيات نتج عنها مجازر للأطفال في غزة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات إكس "تويتر سابقًا": "دي صورة مش محتاجة أي ترجمة أو إننا نقنع العالم بها.. دي إبادة جماعية واضحة وضوح الشمس بيعملها الكيان.. والغرب للأسف ساكت".

محمود البزاوي يدين المجتمع الغربي

وأدان الفنان محمود البزاوي ما يحدث في قطاع غزة من عملية إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كما أدان المجتمع الغربي بسبب صمتها تجاه الانتهاكات التي ترتكب في قطاع غزة، بعد قصف مجمع الشفاء ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي ليلة أمس والتي وصفها الجميع بأنها الليلة الأعنف على غزة.

ما هي خر أعمال محمود البزاوي؟

شارك "محمود البزاوي" مؤخرًا في بطولة مسلسل نصي التاني الذي يجمع عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: علي ربيع، رنا رئيس، وفاء عامر، محمد محمود، أسماء أبو اليزيد، بسنت شوقي، ياسمين رئيس، بالإضافة إلى عدد أخر من النجوم وهم ميرنا نور الدين، جيلان علاء، إيمان السيد، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، مكون من 10 حلقات حول موظف يعمل في بنك ويسعى للعثور على فتاة يحبها ليستقر في حياته العاطفية، حيث يقابل في كل حلقة فتاة مختلفة ويعيش في قصة حب معها.