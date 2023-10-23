إليسا ترد على منتقدي إحياءها حفلات في ظل أحداث غزة: "شغلنا ورزقنا مش هيوقف ومحدش يزايد على وطنيتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتقد عدد كبير من الجمهور الفنانة اللبنانية إليسا بعد إحياءها حفلات خلال الأحداث الجارية لفلسطين وما تتعرض له من انتهاكات غير إنسانية من الاحتلال الإسرائيلي، حيث ردت على منتقدي استمرار عملها وإحياء حفلاتها في ظل أحداث فلسطين، مؤكدة على أنها لن توقف عملها من أجل أحاديث أشخاص فاشلة.

وكتبت إليسا، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":“يعني إذا المهندس بيوقف الورشة والمحامي بيوقف مرافعة وصاحب المطعم بيوقف خدمة والمصرفي بيوقف تداولات.. ساعتها متوقف شغلنا”.

رد إليسا على منتقديها بعد احياءها حفلات في ظل أحداث غزة

وتابعت إليسا: “كلنا بعز الحرب كانوا الفنانين مستمرين لأن ده شغلنا وده رزقتنا ومش هيوقف كرمال كام حد فاشل وفاضي بيحكي.. محدش يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا! نقطة على السطر”.

إليسا تدعم الشعب الفلسطيني



وعلى جانب آخر، دعمت إليسا الشعب الفلسطيني قبل بدء حفلها، الذي أحيته أمس في مدينة كريفيلد بألمانيا، وطلبت الوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين، الذي ذهبوا ضحايا الاحتلال الإسرائيلي.

حفل إليسا في ألمانيا



وقالت إليسا خلال الحفل: “أنا مضطرة أعمل شغلي؛ لأنه لازم أعمل شغلي.. راح ناخذ دقيقة صمت ونوقف كلنا لأجل فلسطين ولأجل كل الشهداء”.

حذف أغنية العقد للفنانة إليسا

وفي وقت سابق، حذفت أغنية العقد، لـ إليسا على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.

وكانت شركة وتري للإنتاج كشف السبب وراء حذف أغنية العُقد لـ إليسا من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مؤكدة أن ما تفعله الشركة ليس بهدف العرقلة ولا مانع لديهم من التوصل لحل يُرضي الطرفين وأن يحفظ لكل ذي حق حقه.