بروتوكول تعاون بين "المؤلفين والملحنين" والمخرج خالد يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - وقعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين (ساسيرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل بروتوكول تعاون مع شركة مصر العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، ممثلًا عنها المخرج خالد يوسف، اليوم الإثنين، بمقر الجمعية بوسط القاهرة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المؤلفين والملحنين.

بروتوكول تعاون بين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين وشركة مصر العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي

وشهد الاجتماع، حضور عدد من مجلس "المؤلفين والملحنين"، وهم: الشاعر عمر الجبيلي، نائب رئيس الجمعية، والشاعر فوزي إبراهيم، أمين عام الجمعية، والملحن ماجد عرابي، أمين صندوق الجمعية، والشاعر مصطفى مرسي، عضو مجلس إدارة الجمعية.

ويأتي هذا البروتوكول، لاستغلال عدد من الأغنيات لمدة عام يتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر في رغبة في عدم التجديد، وذلك في الأعمال الفنية الجديدة، التي تُنتجها الشركة حاليًا، تبدأ من فيلم "الإسكندراني"، حيث جاء ذلك من مُنطلق حرص الطرفين على حماية حقوق الملكية الفكرية لأعضاء الجمعية، وتحصيل مستحقاتهم المالية الناتجة عن حق الأداء العلني للأغاني، وفقًا لأحكام قانون الملكية الفكرية والأدبية.

ما هي آخر أعمال خالد يوسف؟

شارك المخرج خالد يوسف مؤخرًا في رمضان الماضي بمسلسل سره الباتع، وشارك في بطولته إلى جانب كل من النجوم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم.