اختبار قوي.. أوجد 5 اختلافات بين الصورتين.. الاختلاف الخامس صعب جدا جدا

القاهرة - محمد ابراهيم - تعد الألغاز من الأشياء الجميلة التي يبحث عنها الكثير ويستمتع بها الكثير من الناس سواء اللفظية أو الصور المرئية وإيجاد الاختلاف بين الصور وغيرها، والألغاز من الأشياء المفيدة للعقل وقوة التركيز وقوة الملاحظة فتنشط العقل وتجعله يعمل بكامل طاقته لإيجاد الحلول المناسبة، وكثرت الألغاز مع انتشار التطبيقات المختلفة لها ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما بخلاف محرك البحث جوجل.

لذلك من خلال خدمات بوابة دوت الخليج الإلكترونية الترفيهية المستمرة، ننشر لكم لنجعلكم تشعرون بالسعادة والحماسة وتشغيل العقل، ويمكنكم بعض حل هذا اللغز متابعتنا سواء للجديد أو للقديم التي تم نشره من خلال موقعنا.

لغز أوجد خمسة اختلافات بين الصورتين

ننشر لكم الآن صورة وخذ وقتك لإيجاد خمس اختلافات توجد بين الصورة وشبيهتها في الجانب الآخر. وسوف نقدم لكم الحل في الفقرات القادمة.

أوجد خمسة اختلافات





حل لغز أوجد 5 اختلافات بين الصورتين

من الممكن أن تكون فشلت في إيجاد واحده أو أثنين ولكن إن لم تفشل فأنت بالفعل لديك قوة تركيز كبيرة جدا جدًا.

أولًا كان الاختلاف الأول في ملابس الشاب الموجود في يسار الصورة.

ثانيا كان الاختلاف الثاني في شعر الرجل.

ثالثا كان الاختلاف الثالث في زراع الرجل.

رابعا كان الاختلاف الرابع في ملابس الأم.

خامسا كان الاختلاف الخامس في الزهرة الموجود على ملابس الطفلة، وهو أصعب اختلاف بين الصورتين.

هنا الاختلاف

وبالتالي نكون أنتهينا من حل هذا اللغز وننتظركم في حل ألغاز واختبارات أخرى قوية.