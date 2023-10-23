بعد وفاته بـ سنة.. لهذا السبب وائل الابراشي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الإعلامي الراحل وائل الإبراشي التريند على جوجل وعلى منصة «X» (تويتر سابقًا)، خلال الساعات الماضية، رغم من وفاته منذ ما يقرب من عامين، بسبب تغريدة جديدة من حساب موثق يحمل اسمه.

سبب تصدر وائل الابراشي التريند

تواجد اسم الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضمن قائمة "التريند" في موقع X، بعد تدوينة جديدة نُشِرت من حساب موثق يحمل اسمه على موقع أكس، عن خبر عن حريق في فندق مهجور بمنطقة الزمالك في القاهرة، وتفاعل عدد كبير من المستخدمين مع التدوينة.

تغريدة جديدة من حساب موثق يحمل اسم وائل الابراشي

وعلق أحد المستخدمين قائلًا «وائل الإبراشي الله يرحمه منزل تويت على فندق مهجور بيتحرق.. نهاركم لذيذ»، وبعد كثير من الجدل وإعادة نشر التدوينة أشار أحد الأشخاص أن الحساب الرسمي للإعلامي الراحل وائل الإبراشي يديره أحد الأشخاص، وهو ينشر تدوينات من حين لآخر، وهو الأمر الذي يفسر وجود تغريدة رغم وفاته.فيما تفاعل العديد من المستخدمين مع التدوينة بالدعاء للإعلامي الراحل وائل الإبراشي بالرحمة والمغفرة

أرملة وائل الإبراشي تنفي صلاتها بصفحات زوجها الراحل

وكانت قد كشفت أرملة الراحل وائل الإبراشي السيدة سحر الابراشي، عن انقطاع صلاتها بصفحات زوجها الراحل وائل الإبراشي منذ وفاته، وأشارت إلى أن من يقوم بنشر الأخبار على الصفحات هو صحفي يدعى محمد مصطفى بالتنسيق مع فريق السوشيال ميديا التي كانت يتعامل معها الراحل وائل الإبراشي.

وفاة وائل الإبراشي



تعرض الإعلامي الراحل وائل الإبراشي للإصابة بفيروس كورونا في شهر ديسمبر من عام 2020، وتوفي الراحل وائل الإبراشي في 9 يناير في عام 2022، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بعد إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، وأثارت سحر الإبراشي ارمله وائل الإبراشي حالة من الجدال بعد وفاته، وذلك بعد أن قامت باتهام أحد الأطباء بأنه سبب في تدهور حالته الصحية أثناء فترة العزل المنزلي، وعلى الفور قامت حينها نقابة الأطباء بفتح تحقيق في تلك الواقعة.

من هو الإعلامي الراحل وائل الإبراشي؟



ولد الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في مدينة شربين التابعة لمحافظة الدقهلية وعمل صحفيًا بجريدة روز اليوسف ثُمَّ في صوت الأمة، قبل أن يستقيل منها سنة 2010، ويتجه لمجال الإعلام وتقديم البرامج.