نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم على مسرح محمد السادس بوجدة.. العرض العالمي الأول لفيلم "كل سنة مرة" في مهرجان الفيلم المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت المغرب العرض العالمي الأول للفيلم الروائي القصير التونسي “كل سنة مرة” في مهرجان الفيلم المغربي بمدينة وجدة المغربية والذي بدأ يوم الجمعة الماضية ويستمر حتي الاربعاء القادم ٢٥ من أكتوبر الجاري.



صناع فيلم كل سنة مرة

الفيلم من إنتاج مجدي الحسيني واخراج: علي مروان الشكي وسيناريو: أحمد الأندلسي وبطولة كل من لطيفة القفصي وأحمد الأندلسي.



أحداث فيلم كل سنة مرة

وتدور أحداثه حول الأسعد وهو شاب في الأربعين من عمره يعمل كبائع متجوّل يلتقي بإمرأة مسنّة هي "عائشة" وقد أضاعت طريق العودة إلى المنزل أين تقطن إبنتها الوحيدة "حسناء"، فيقرر مساعدتها وينطلق في رحلة البحث عنها.



نبذة عن المخرج مروان الشكي

المخرج علي مروان الشكّي من مواليد أكتوبر 1991، وقد عمل كمخرج منفّذ في العديد من الأعمال التونسيّة على غرار مسلسل "شورّب" ومسلسل "قلب الذّيب"، والأعمال العربيّة على غرار السلسلة الهزليّة الجزائريّة "عاشور العاشر" والمسلسل التاريخي السّعودي "شرار"، والأعمال الغربية نذكر الفيلم الوثائقي "برباشة" للمخرجة الأمريكيّة "Amie williams" والمسلسل الروسي "trader" للمخرج الإنجليزي "Anthony Waller.".

وقد أشرف على إنتاج هذا العمل المنتج مجدي الحسيني الذي سبق وأنتج كل من فيلم الأطفال "خاتم عليسة"، أولاد الحي في دبي وفيلم سفاح نابل الذي حقق نجاح كبير في دور العرض السينمائي بتونس.