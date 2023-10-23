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أحمد جودة - القاهرة - "الله يرحمه ناشر".. وائل الابراشي يتصدر تريند جوجل بسبب تويته ما القصة؟

عاجل- "الله يرحمه ناشر".. وائل الابراشي يتصدر تريند جوجل بسبب تويته ما القصة؟، تصدر الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ومواقع التواصل الإجتماعي، بعد وفاته منذ ما يقارب من عامين.

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وأثار وائل الإبراشي جدل كبير بين مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بسبب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" توتير سابقًا، مما أدى إلى اندهاش الكثير من المتابعين بسبب ذلك.

عاجل- "الله يرحمه ناشر".. وائل الابراشي يتصدر تريند جوجل بسبب تويته ما القصة؟

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي هذا السياق توضح حقيقة ظهور وائل الإبراشي الإعلامي المصري مرة أخرى، بعد وفاته من خلال السطور التالية في التقرير.

عاجل- "الله يرحمه ناشر".. وائل الابراشي يتصدر تريند جوجل بسبب تويته ما القصة؟

وائل الإبراشي يتصدر تريند جوجل بسبب تويته

حيث نشر الحساب الرسمي للإعلامي وائل الإبراشي تغريدة تشير إلى إندلاع حريق داخل أحد الفنادق المهجورة داخل منطقة الزمالك في محافظة القاهرة وكتب: "نشب منذ قليل حريق بأحد الفنادق المهجورة بمنطقة الزمالك، والذي يبلغ طوله اكثر من 50 طابقًا".

وعقب نشر التغريدة، تلقت تفاعل كبير من الجمهور بإعبتارها أنها صادرة من الإعلامي الراحل بطريقة كوميدية، وسط اندهاش البعض الآخر حول حقيقة المعلومة المكتوبة، وتفاعل عدد كبير على التغريدة.

زوجة وائل الإبراشي تكشف الحقيقة

واوضحت سحر الإبراشي أرملة الإعلامي المصري الراحل، حقيقة وسر التغريدة التي أثارت الجدل، أوضحت أنها ليس لها علاقه بصحفات زوجها، وأشارت أن محمد مصطفى مسئول فريق السوشيال ميديا لديه، هو من يدير حساباته بعد وفاته دون تعاون مشترك بينهما.

زميل وائل الإبراشي يوضح الحقيقة

وتحدث محمد مصطفى مسئول فريق السوشيال ميديا لدى الإعلامي وائل الإبراشي، وقال إنه بالفعل يقوم بنشر المنشورات والتغريدات بالاشتراك مع زميل آخر، بهدف إحياء إسم الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في الصحافة على أن يكون ذلك رد جميل له.

وأكمل مؤكدًا على أنه لم يتوقع تصدر تلك التغريدة التريند والأكثر تداول عبر موقع "إكس"، حيث أنه هناك تغريدات هامة أكثر لم يتم ملاحظتها، بنفس ذلك الانتشار على الرغم من أنها قوية.

عاجل- "الله يرحمه ناشر".. وائل الابراشي يتصدر تريند جوجل بسبب تويته ما القصة؟

وأكد أنه رفقه زملائه يقومون بنشر الكثير من الاخبار والصور بشكل متواصل، من الحفاظ على تواجد الصفحه وسط مواقع التواصل الإجتماعي، حتى يبقى إسم الراحل وائل الإبراشي بالاذهان، مع التأكد بشكل صحيح على دقة المعلومة وصحتها حفاظًا على سمعته.

وفاة وائل الإبراشي

كان توفى الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي في 9 يناير 2022 على أثر إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر 2020، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، ولكنه واجه تعقيدات صحية وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير على حتى توفى.