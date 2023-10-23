انت الان تتابع خبر بعد الإنتقادات التي وجهت لها.. أصالة تعيش لحظات محرجة في السعودية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال الساعات الماضية، تصدرت الفنانة أصالة نصري محركات البحث، وذلك بعد أن تدوالت مواقع التواصل الإجتماعي بعض الصور والفيديوهات التي توثق لحظة سقوطها على المسرح أثناء حفلها الأخير في السعودية.

وانتشر فيديو لحظة سقوط أصالة أثناء تعثرها في ملابسها، وكانت تتحرك لتسلم على واحد من جمهورها وتأخذ منه وردة، ليتدخل أحد أعضاء الفرقة الموسيقية سريعاً ليساعدها على النهوض، وما إن وقفت حتى استكملت ذهابها إلى الشخص وسلمت عليه وأخذت منه الوردة.

وكانت المطربة السورية قد أحيت حفلاً كبيراً في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، حيث فاجأت الجمهور بظهورها بعباءة مزينة بالعلم الفلسطيني من الجانبين.

وظهرت أصالة في لحظة وصولها إلى المسرح برفقة زوجها، الشاعر العراقي فائق حسن، حيث قدمت العديد من أغنياتها التي يعشقها جمهورها.

وخلال الحفل صعد طفل إلى المسرح ليشارك أصالة الرقص على أنغام أغنياتها واضعاً على كتفه كوفية مزينة بعدة صور للمسجد الأقصى والعلم الفلسطيني، ليبكي على المسرح متأثراً بالأحداث الجارية في فلسطين الآن.

يذكر أن أصالة عبرت عن دعمها لفلسطين منذ بدء المجازر الصهيونية، حيث نشرت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة علم فلسطين، وكتبت في التعليق: “‏ ‎منذ أن أتيت على الدّنيا أنتمّ قضيّتي ولكمّ دعواتي، وكثيراً ماغنيتكم أغنية منّ شدّة إيماني بها صدّقت أنّي أنا من كتب ولحّن كما أنا غنًيتها فسمعتها وبكيت ورجوت ربّي أنّ يزيل الهمّ عنكم والحزن عنّا أنّ يطبب جراحكم ويطيّب قلوبنا يافلسطين ياسيّدة الصمود معك الله وليس بعد الله معين وندعو الله اليوم لكم كلّنا متّحدين إنً غزّة تحتاج لطفك تحتاج رحمتك ياالله والله على كلّ شيء قدير”.

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا الجزء الأول من ألبومها الجديد “لحقت نفسي”، ويتضمن 6 أغنيات وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية.

يضم ألبوم أصالة الجديد أغنيات منها “لما بنتجاهل، رجل مثالي، مارس أبريل، فوووق، مانجا، الأخبار الحلوة” وغيرها.

وتستعد كل من أحلام وأصالة لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 15 ديسمبر القادم على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي.

ومن المفترض أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا نظرا لشعبية الثنائى أصالة وأحلام هناك، وهو ما جعل الشركة المنظمة تطرح تذاكر الحفل مبكرا.